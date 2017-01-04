Британский журнал The Banker назвал главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка года в Европе. Соответствующий рейтинг опубликован на официальной странице журнала. «Центральный Банк России за последние несколько лет проделал большую работу: вывел страну из.... fontanka 19:33:00 CET