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4 Январь 2017 г.
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Британский журнал назвал Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе
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Британский журнал The Banker назвал главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка года в Европе. Соответствующий рейтинг опубликован на официальной странице журнала. «Центральный Банк России за последние несколько лет проделал большую работу: вывел страну из....
fontanka 19:33:00 CET
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