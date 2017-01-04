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4 Январь 2017 г.

Британский журнал назвал Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе

Британский журнал The Banker назвал главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка года в Европе. Соответствующий рейтинг опубликован на официальной странице журнала. «Центральный Банк России за последние несколько лет проделал большую работу: вывел страну из....

fontanka 19:33:00 CET

Набиуллину признали лучшим главой ЦБ в Европе

ntv 14:34:00 CET

Эльвира Набиуллина стала лучшим главой ЦБ в Европе по версии The Banker

kommersant 16:32:00 CET

The Banker назвал Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе

kp 15:10:00 CET

Набиуллина стала лучшим главой ЦБ в Европе по версии журнала The Banker

life 15:08:00 CET

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