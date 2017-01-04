МОСКВА, 4 января, РИА ФедералПресс. Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях президента в квалификационных коллегиях судов, сообщает пресс-служба Кремля. Также президент произвел назначения в военных, районных и арбитражных судах. Срок исполнения полномочий составит шесть лет. fedpress 14:36:00 CET