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4 Январь 2017 г.
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16:29 Президент назначил судей федеральных судов corner
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МОСКВА, 4 января, РИА ФедералПресс. Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях президента в квалификационных коллегиях судов, сообщает пресс-служба Кремля. Также президент произвел назначения в военных, районных и арбитражных судах. Срок исполнения полномочий составит шесть лет.
fedpress 14:36:00 CET
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