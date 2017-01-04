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4 Январь 2017 г.

16:29 Президент назначил судей федеральных судов corner

МОСКВА, 4 января, РИА ФедералПресс. Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях президента в квалификационных коллегиях судов, сообщает пресс-служба Кремля. Также президент произвел назначения в военных, районных и арбитражных судах. Срок исполнения полномочий составит шесть лет.

fedpress 14:36:00 CET

Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов

rg 14:13:00 CET

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