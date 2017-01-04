|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
4 Январь 2017 г.
|
|
Полиция Германии задержала возможного соучастника берлинского террориста
|
Немецкая полиция продолжает расследование берлинского теракта 19 декабря, который унес жизни 12 человек. Во вторник в столичном центре для беженцев был задержан предполагаемый соучастник нападения — 26-летний выходец из Туниса. Предполагается, что он как минимум мог знать о планируемом теракте, как максимум – был сообщником Аниса Амри.
euronews-ru 20:58:00 CET
|
|
|