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4 Январь 2017 г.

Полиция Германии задержала возможного соучастника берлинского террориста

Немецкая полиция продолжает расследование берлинского теракта 19 декабря, который унес жизни 12 человек. Во вторник в столичном центре для беженцев был задержан предполагаемый соучастник нападения — 26-летний выходец из Туниса. Предполагается, что он как минимум мог знать о планируемом теракте, как максимум – был сообщником Аниса Амри.

euronews-ru 20:58:00 CET

Правоохранительные органы ФРГ вышли на след двух сообщников Аниса Амри

rg 11:57:00 CET

Гражданин Туниса задержан по подозрению в причастности к совершению теракта в Берлине

kommersant 18:35:00 CET

В Швейцарии открыли дело в связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине

life 23:34:00 CET

04.01.2017 02:09 : Полиция Германии провела обыски в домах двух предполагаемых сообщников Аниса Амри.

echomsk 0:19:00 CET

В Берлине задержан подозреваемый по делу о нападении на ярмарку

telegraf-by 19:51:00 CET

Теракт в Берлине: в Германии прошли новые обыски по делу Аниса Амри

vesti 0:59:00 CET

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