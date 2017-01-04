|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
4 Январь 2017 г.
|
|
The Independent рассказала о новой версии гибели «Титаника»
|
Москва, 4 января - АиФ-Москва. Британский журналист Шенан Молони, 30 лет исследовавший историю Титаника, заявил, что причиной кораблекрушения могло стать возгорание в топливном хранилище, пишет Молони считает, что пожар на борту лайнера возник еще до выхода из Саутгемптона. Журналист изучил фотографии, снятые до отплытия Титаника.
aif 1:49:00 CET
|
|
|