Москва, 4 января - АиФ-Москва. Британский журналист Шенан Молони, 30 лет исследовавший историю Титаника, заявил, что причиной кораблекрушения могло стать возгорание в топливном хранилище, пишет Молони считает, что пожар на борту лайнера возник еще до выхода из Саутгемптона. Журналист изучил фотографии, снятые до отплытия Титаника. aif 1:49:00 CET