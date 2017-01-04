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4 Январь 2017 г.

The Independent рассказала о новой версии гибели «Титаника»

Москва, 4 января - АиФ-Москва. Британский журналист Шенан Молони, 30 лет исследовавший историю Титаника, заявил, что причиной кораблекрушения могло стать возгорание в топливном хранилище, пишет Молони считает, что пожар на борту лайнера возник еще до выхода из Саутгемптона. Журналист изучил фотографии, снятые до отплытия Титаника.

aif 1:49:00 CET

Участник съемок «Титаника» опроверг новую версию гибели судна

lenta 15:06:00 CET

Преступная халатность: британский журналист назвал новую версию крушения "Титаника"

ntv 5:56:00 CET

Новая версия гибели "Титаника": судно потеряло прочность из-за пожара

newsru 9:36:00 CET

Журналист заявил об истинной причине крушения «Титаника»

lenta 5:52:00 CET

Появилась новая версия гибели «Титаника»

tatar-inform 8:19:00 CET

04.01.2017 08:46 : Причиной крушения «Титаника» мог стать не столько айсберг, сколько пожар внутри топливного хранилища

echomsk 7:39:00 CET

В СМИ появилась новая версия гибели "Титаника"

rg 6:40:00 CET

СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»

kp 6:13:00 CET

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