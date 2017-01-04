Москва, 4 января - АиФ-Москва. Википедия Основатель одной из самых популярных соцстей в мире Марк Цукерберг рассказал, чем намерен заняться в этом году. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. Цукерберг сообщил, что в этом году намерен посетить все американские штаты и в каждом из них организовать встречу с местными жителями. aif 9:22:00 CET