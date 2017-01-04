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4 Январь 2017 г.
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Цукерберг рассказал, чем собирается заняться в этом году
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Москва, 4 января - АиФ-Москва. Википедия Основатель одной из самых популярных соцстей в мире Марк Цукерберг рассказал, чем намерен заняться в этом году. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. Цукерберг сообщил, что в этом году намерен посетить все американские штаты и в каждом из них организовать встречу с местными жителями.
aif 9:22:00 CET
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