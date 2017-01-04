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4 Январь 2017 г.

Цукерберг рассказал, чем собирается заняться в этом году

Москва, 4 января - АиФ-Москва. Википедия Основатель одной из самых популярных соцстей в мире Марк Цукерберг рассказал, чем намерен заняться в этом году. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. Цукерберг сообщил, что в этом году намерен посетить все американские штаты и в каждом из них организовать встречу с местными жителями.

aif 9:22:00 CET

Основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал за год посетить все штаты США

panorama-am-ru 8:54:00 CET

Марк Цукерберг пообещал за год посетить все штаты США

interfax 9:34:00 CET

Цукерберг назвал свой личный вызов на 2017 год, который связали со слухами о возможных президентских амбициях

newsru 12:43:00 CET

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