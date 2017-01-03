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3 Январь 2017 г.
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СМИ: Убийца посла Карлова собирал о нем информацию с октября
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Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова, собирал информацию о своей жертве с октября, сообщили в правоохранительных органах. Как пишет Anadolu, следователи установили, что информация о действиях Карлова собиралась через компьютер адвоката Серкана О., бывшего соседа по комнате Алтынташа.
vz 21:10:00 CET
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