Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова, собирал информацию о своей жертве с октября, сообщили в правоохранительных органах. Как пишет Anadolu, следователи установили, что информация о действиях Карлова собиралась через компьютер адвоката Серкана О., бывшего соседа по комнате Алтынташа. vz 21:10:00 CET