Папа Франциск призвал к нулевой терпимости к священникам-педофилам (Казань, 3 января, «Татар-информ»). Папа Римский Франциск призвал епископов придерживаться политики нулевой толерантности к священнослужителям, допускающим сексуальное насилие над детьми. Он также попросил прощения за «позорящий нас грех». Как передает «Русская служба Би-би-си», Франциск отправил.... tatar-inform 5:15:00 CET Папа римский Франциск призвал епископов быть нетерпимыми к педофилам zonakz 7:26:00 CET