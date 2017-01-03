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3 Январь 2017 г.
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Папа Франциск призвал к нулевой терпимости к священникам-педофилам
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Папа Римский Франциск призвал епископов придерживаться политики нулевой толерантности к священнослужителям, допускающим сексуальное насилие над детьми. Он также попросил прощения за «позорящий нас грех». Как передает «Русская служба Би-би-си», Франциск отправил....
tatar-inform 5:15:00 CET
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