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3 Январь 2017 г.

Папа Франциск призвал к нулевой терпимости к священникам-педофилам

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Папа Римский Франциск призвал епископов придерживаться политики нулевой толерантности к священнослужителям, допускающим сексуальное насилие над детьми. Он также попросил прощения за «позорящий нас грех». Как передает «Русская служба Би-би-си», Франциск отправил....

tatar-inform 5:15:00 CET

Папа римский Франциск призвал епископов быть нетерпимыми к педофилам

zonakz 7:26:00 CET

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