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3 Январь 2017 г.

Daily Mail: В Европу под видом беженцев проникли 400 боевиков ИГИЛ

В Европу из Сирии проникла группа боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, в том числе один из главарей террористической группировки, албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, известный под именем Абу Абдулла аль-Косова. Об этом, как передает РИА Новости , пишет Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

rosbalt 18:33:00 CET

СМИ: В Европу проникли 400 террористов

rg 18:59:00 CET

СМИ: Один из главарей ИГ проник в Европу с 400 террористами

mignews 20:14:00 CET

Разведка Италии узнала о прибытии в Косово до 400 боевиков ИГ

vz 22:10:00 CET

СМИ: 400 террористов ИГ проникли в Европу под видом беженцев

vesti 17:21:00 CET

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