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3 Январь 2017 г.
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Daily Mail: В Европу под видом беженцев проникли 400 боевиков ИГИЛ
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В Европу из Сирии проникла группа боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, в том числе один из главарей террористической группировки, албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, известный под именем Абу Абдулла аль-Косова. Об этом, как передает РИА Новости , пишет Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.
rosbalt 18:33:00 CET
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