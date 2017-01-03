В Европу из Сирии проникла группа боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, в том числе один из главарей террористической группировки, албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, известный под именем Абу Абдулла аль-Косова. Об этом, как передает РИА Новости , пишет Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах. rosbalt 18:33:00 CET