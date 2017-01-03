В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека В Наро-Фоминском районе Подмосковья произошло крупное ДТП. Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной полиции, автомобиль марки "Иж" столкнулся с рейсовым автобусом, выехав на полосу встречного движения. Сообщается, что авария случилась на автодороге в районе деревни Григорово. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. rg 11:25:00 CET В Подмосковье два человека погибли при столкновении легковушки с автобусом vesti 11:10:00 CET

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