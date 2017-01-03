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3 Январь 2017 г.
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Двое украинских военных погибли из-за неосторожного обращения с оружием
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В Донбассе двое украинских военнослужащих погибли в результате нарушения правил обращения с оружием, еще двое получили ранения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook. В сообщении уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 2 января, в одной из воинских частей близ Марьинки.
rbc 2:42:00 CET
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