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3 Январь 2017 г.

Двое украинских военных погибли из-за неосторожного обращения с оружием

В Донбассе двое украинских военнослужащих погибли в результате нарушения правил обращения с оружием, еще двое получили ранения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook. В сообщении уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 2 января, в одной из воинских частей близ Марьинки.

rbc 2:42:00 CET

Двое бойцов ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с оружием

lenta 4:44:00 CET

В ДНР из-за неосторожного обращения с оружием погибли два украинских силовика

vesti 2:49:00 CET

Двое украинских силовиков погибли из-за неосторожного обращения с оружием

life 1:57:00 CET

Причиной гибели и ранения военных возле Марьинки стало нарушение правил обращения с оружием и употребление алкоголя

interfax-ua-ru 12:43:00 CET

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