В Донбассе двое украинских военнослужащих погибли в результате нарушения правил обращения с оружием, еще двое получили ранения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook. В сообщении уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 2 января, в одной из воинских частей близ Марьинки. rbc 2:42:00 CET