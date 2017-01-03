Несколько группировок вооруженной оппозиции в Сирии заявили, что прекращают подготовку к мирным переговорам в Астане. Они замораживают переговоры в связи с нарушением перемирия сирийскими правительственными войсками, говорится в заявлении повстанцев, которое цитирует Речь идет о группировках, в основном объединенных в Свободную сирийскую армию. polit 8:47:00 CET