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3 Январь 2017 г.

Часть сирийских группировок прекратили подготовку к мирным переговорам

Несколько группировок вооруженной оппозиции в Сирии заявили, что прекращают подготовку к мирным переговорам в Астане. Они замораживают переговоры в связи с нарушением перемирия сирийскими правительственными войсками, говорится в заявлении повстанцев, которое цитирует Речь идет о группировках, в основном объединенных в Свободную сирийскую армию.

polit 8:47:00 CET

Часть сирийской оппозиции прекратила подготовку к мирным переговорам в Астане

tatar-inform 7:49:00 CET

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