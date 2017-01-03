Имя главного военного дирижера, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря, присвоено московскому военно-музыкальному училищу, которое он закончил. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на В 2002 году Валерий Халилов возглавил военно-оркестровую.... ntv 11:42:00 CET