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3 Январь 2017 г.
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Имя Валерия Халилова официально присвоено военно-музыкальному училищу Москвы
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Имя главного военного дирижера, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря, присвоено московскому военно-музыкальному училищу, которое он закончил. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на В 2002 году Валерий Халилов возглавил военно-оркестровую....
ntv 11:42:00 CET
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