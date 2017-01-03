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3 Январь 2017 г.

Имя Валерия Халилова официально присвоено военно-музыкальному училищу Москвы

Имя главного военного дирижера, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря, присвоено московскому военно-музыкальному училищу, которое он закончил. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на В 2002 году Валерий Халилов возглавил военно-оркестровую....

ntv 11:42:00 CET

Кабмин присвоил имя Халилова Московскому военно-музыкальному училищу

vz 8:35:00 CET

Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя Валерия Халилова

kommersant 6:56:00 CET

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