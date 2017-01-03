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3 Январь 2017 г.

Глава МЧС предложил разместить в Москве полевые кухни из-за похолодания

Руководитель МЧС Владимир Пучков в ходе селекторного совещания обратился к начальнику ГУ МЧС по Москве с просьбой организовать в местах массовых праздничных гуляний пункты выдачи горячего питания и питья. Такое решение было продиктовано прогнозами синоптиков, по которым на столицу надвигается серьёзное похолодание.

life 10:54:00 CET

В Москве развернули полевые кухни МЧС

polit 17:13:00 CET

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