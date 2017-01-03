Руководитель МЧС Владимир Пучков в ходе селекторного совещания обратился к начальнику ГУ МЧС по Москве с просьбой организовать в местах массовых праздничных гуляний пункты выдачи горячего питания и питья. Такое решение было продиктовано прогнозами синоптиков, по которым на столицу надвигается серьёзное похолодание. life 10:54:00 CET