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3 Январь 2017 г.
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Глава МЧС предложил разместить в Москве полевые кухни из-за похолодания
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Руководитель МЧС Владимир Пучков в ходе селекторного совещания обратился к начальнику ГУ МЧС по Москве с просьбой организовать в местах массовых праздничных гуляний пункты выдачи горячего питания и питья. Такое решение было продиктовано прогнозами синоптиков, по которым на столицу надвигается серьёзное похолодание.
life 10:54:00 CET
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