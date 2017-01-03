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3 Январь 2017 г.
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Спасатели на Эльбрусе извлекли из расщелины травмированного альпиниста
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Сотрудники МЧС сообщили о спасении пропавшего ранее на Эльбрусе альпиниста. Его вытащили из расщелины и транспортировали в ближайший медпункт. — Спортсмен живой, в сознании, медики осмотрят его и в случае необходимости направят в ближайшую районную больницу, — пояснил Лайфу источник в экстренных службах республики.
life 9:51:00 CET
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