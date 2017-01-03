Сотрудники МЧС сообщили о спасении пропавшего ранее на Эльбрусе альпиниста. Его вытащили из расщелины и транспортировали в ближайший медпункт. — Спортсмен живой, в сознании, медики осмотрят его и в случае необходимости направят в ближайшую районную больницу, — пояснил Лайфу источник в экстренных службах республики. life 9:51:00 CET