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3 Январь 2017 г.

Спасатели на Эльбрусе извлекли из расщелины травмированного альпиниста

Сотрудники МЧС сообщили о спасении пропавшего ранее на Эльбрусе альпиниста. Его вытащили из расщелины и транспортировали в ближайший медпункт. — Спортсмен живой, в сознании, медики осмотрят его и в случае необходимости направят в ближайшую районную больницу, — пояснил Лайфу источник в экстренных службах республики.

life 9:51:00 CET

Из расщелины на Эльбрусе достали альпиниста из Подмосковья

vesti 10:24:00 CET

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