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3 Январь 2017 г.

В Москве 188 водителей попались на езде в нетрезвом виде за праздники

Сотрудники полиции в Москве зафиксировали 188 случаев вождения в нетрезвом виде в первых числах нового года, сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД. «Сотрудники ДПС 1 января на дорогах Москвы выявили 65 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще 38....

izvestia-ru 9:33:00 CET

188 ВОДИТЕЛЕЙ ЛИШАТ ПРАВ ЗА ЕЗДУ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

mospravda 11:07:00 CET

В праздники в Москве 188 водителей попались на пьяной езде

rg 8:25:00 CET

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