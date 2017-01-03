Сотрудники полиции в Москве зафиксировали 188 случаев вождения в нетрезвом виде в первых числах нового года, сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД. «Сотрудники ДПС 1 января на дорогах Москвы выявили 65 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще 38.... izvestia-ru 9:33:00 CET