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3 Январь 2017 г.

Первый после аварии запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится 8 января

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Первый после произошедшей в сентябре аварии старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 производства американской SpaceX состоится 8 января. Об этом говорится в распространенном сообщении компании. "SpaceX планирует возобновить полеты с космодрома (на базе....

itartass_ru 5:50:00 CET

В воскресенье компания Space X снова запустит ракету Falcon 9

svobodanews 9:43:00 CET

03.01.2017 11:03 : Компания Space X назвала причину взрыва своей многоразовой ракеты

echomsk 10:08:00 CET

12:15 SpaceX: Falcon 9 после аварии возобновит полеты 8 января

rosbalt 10:20:00 CET

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