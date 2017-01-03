НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Первый после произошедшей в сентябре аварии старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 производства американской SpaceX состоится 8 января. Об этом говорится в распространенном сообщении компании. "SpaceX планирует возобновить полеты с космодрома (на базе.... itartass_ru 5:50:00 CET