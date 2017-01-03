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3 Январь 2017 г.
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Первый после аварии запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится 8 января
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НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Первый после произошедшей в сентябре аварии старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 производства американской SpaceX состоится 8 января. Об этом говорится в распространенном сообщении компании. "SpaceX планирует возобновить полеты с космодрома (на базе....
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