Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) осуществят рабочий визит в Донецкую область 3-4 января 2017, сообщает пресс-служба МИД Украины. interfax-ru 5:42:00 CET