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3 Январь 2017 г.
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Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ во вторник посетят Донецкую область
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Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) осуществят рабочий визит в Донецкую область 3-4 января 2017, сообщает пресс-служба МИД Украины.
interfax-ru 5:42:00 CET
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