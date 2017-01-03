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3 Январь 2017 г.

Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ во вторник посетят Донецкую область

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) осуществят рабочий визит в Донецкую область 3-4 января 2017, сообщает пресс-служба МИД Украины.

interfax-ru 5:42:00 CET

Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс

korrespondent 15:36:00 CET

Климкин и Курц посетили КПВВ "Пищевик" в Донецкой области

interfax-ua-ru 14:43:00 CET

Вопрос Украины является приоритетом для ОБСЕ, - Курц

ura-inform 16:16:00 CET

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