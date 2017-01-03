Исполнитель теракта в ночном клубе в центре Стамбула, возможно, проходил спецподготовку, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на турецкие СМИ. Как сообщил эксперт по контртеррористическим мерам Абдулла Агар, поведение террориста указывает на то, что "он, безусловно, является киллером и, вероятно, стрелял в людей и раньше". fontanka 10:46:00 CET