Индекс ММВБ к 10.08 мск рос на 0,5% — до 2243 пунктов, индекс РТС — на 0,5%, до 1158 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Фьючерс на нефть марки Brent торговался около уровня 57,1 доллара за баррель. Источник: Подписывайтесь на канал в Telegram или Viber , если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только. fontanka 8:45:00 CET