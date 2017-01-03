|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
3 Январь 2017 г.
|
|
Российский рынок акций начал год ростом
|
Индекс ММВБ к 10.08 мск рос на 0,5% — до 2243 пунктов, индекс РТС — на 0,5%, до 1158 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Фьючерс на нефть марки Brent торговался около уровня 57,1 доллара за баррель. Источник: Подписывайтесь на канал в Telegram или Viber , если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.
fontanka 8:45:00 CET
|
|
|