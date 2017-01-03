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3 Январь 2017 г.

Российский рынок акций начал год ростом

Индекс ММВБ к 10.08 мск рос на 0,5% — до 2243 пунктов, индекс РТС — на 0,5%, до 1158 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Фьючерс на нефть марки Brent торговался около уровня 57,1 доллара за баррель. Источник: Подписывайтесь на канал в Telegram или Viber , если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

fontanka 8:45:00 CET

Инвесторы устали играть на понижение

kommersant 17:10:00 CET

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