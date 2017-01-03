Информация о том, что сотрудник милиции, пытаясь урезонить пьяного жителя Минска, начал стрелять в того из пистолета, вызвала бурную реакцию в интернете. Одни комментаторы посчитали такие меры со стороны милиции приемлемыми, чтобы успокоить «шумного соседа». Другие – обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий. charter97 14:47:00 CET