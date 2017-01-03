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3 Январь 2017 г.

Мечислав Гриб: Милиция должна защищать граждан, а не калечить

Информация о том, что сотрудник милиции, пытаясь урезонить пьяного жителя Минска, начал стрелять в того из пистолета, вызвала бурную реакцию в интернете. Одни комментаторы посчитали такие меры со стороны милиции приемлемыми, чтобы успокоить «шумного соседа». Другие – обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий.

charter97 14:47:00 CET

ГУВД выступило с «важными уточнениями» информации о стрельбе в подъезде

gazetaby 15:24:00 CET

Олег Волчек: Версия милиции со стрельбой на Новый год очень неубедительна

charter97 11:44:00 CET

Уголовное дело о нападении на сотрудника милиции в столице утром 1 января расследует УСК по Минску

belapan 10:59:00 CET

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