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3 Январь 2017 г.
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Мечислав Гриб: Милиция должна защищать граждан, а не калечить
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Информация о том, что сотрудник милиции, пытаясь урезонить пьяного жителя Минска, начал стрелять в того из пистолета, вызвала бурную реакцию в интернете. Одни комментаторы посчитали такие меры со стороны милиции приемлемыми, чтобы успокоить «шумного соседа». Другие – обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий.
charter97 14:47:00 CET
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