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3 Январь 2017 г.
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В Киргизии опровергли причастность гражданина республики к атаке в Стамбуле
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Москва, 3 января - АиФ-Москва. Flickr.com Киргизия не подтвердила причастность гражданина республики по имени Яхье Машрапов к теракту в Стамбуле, совершенному в ночном клубе 1 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Рахата Сулайманова.
aif 16:20:00 CET
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