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3 Январь 2017 г.

В Киргизии опровергли причастность гражданина республики к атаке в Стамбуле

Москва, 3 января - АиФ-Москва. Flickr.com Киргизия не подтвердила причастность гражданина республики по имени Яхье Машрапов к теракту в Стамбуле, совершенному в ночном клубе 1 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Рахата Сулайманова.

aif 16:20:00 CET

Официально не подтверждено, что теракт в Стамбуле совершил Машрапов

svobodanews 15:59:00 CET

Киргиз Машрапов после допроса опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

ntv 14:15:00 CET

Гражданин Киргизии опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле в новогоднюю ночь

kp 15:18:00 CET

17:11 Гражданин Киргизии, которого назвали стамбульским террористом, опроверг свою причастность к произошедшему

rosbalt 15:24:00 CET

Киргизия запросила у Турции информацию о террористе, расстрелявшем людей в Стамбуле

vedomosti 13:14:00 CET

Гражданин Киргизии не причастен к теракту в Стамбуле

mignews 15:54:00 CET

В Турции извинились перед подозреваемым в совершении теракта кыргызстанцем

inform 17:17:00 CET

Киргизские спецслужбы не нашли доказательств причастности гражданина Киргизии к теракту в Стамбуле

newsru 17:26:00 CET

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