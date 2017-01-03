В декабре 2016 года государственная нефтехимическая компания Белоруснефть обнаружила на территории Белоруссии новое нефтяное месторождение . Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское, говорится в сообщении на сайте компании. aif 16:20:00 CET