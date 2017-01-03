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3 Январь 2017 г.

Что представляет собой новое месторождение нефти в Белоруссии?

В декабре 2016 года государственная нефтехимическая компания Белоруснефть обнаружила на территории Белоруссии новое нефтяное месторождение . Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское, говорится в сообщении на сайте компании.

aif 16:20:00 CET

В Беларуси открыто новое месторождение нефти — Угольское

nv-online 9:45:00 CET

Новое месторождение нефти открыто в Беларуси

bdg 12:40:00 CET

В Белоруссии открыли месторождение нефти

rbc 9:23:00 CET

В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение

kp 10:03:00 CET

В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение

lenta 10:23:00 CET

Новое месторождение нефти открыли в Беларуси

gazetaby 9:05:00 CET

В Беларуси открыли новое месторождение нефти

telegraf-by 9:44:00 CET

Новое нефтяное месторождение открыли в Беларуси

inform 12:09:00 CET

В Белоруссии открыли новое месторождение нефти

ntv 10:11:00 CET

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