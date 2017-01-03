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3 Январь 2017 г.
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Что представляет собой новое месторождение нефти в Белоруссии?
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В декабре 2016 года государственная нефтехимическая компания Белоруснефть обнаружила на территории Белоруссии новое нефтяное месторождение . Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское, говорится в сообщении на сайте компании.
aif 16:20:00 CET
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