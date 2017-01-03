Москва, 3 января - АиФ-Москва. Flickr.com По данным американских СМИ, не менее четырех человек погибли в результате мощного торнадо в городе Рехобет, штат Алабама, пишет Сообщается, что торнадо обрушился на город в понедельник, также были зафиксированы наводнения. В результате разгула стихии были разрушены несколько домов и различных построек. aif 12:01:00 CET