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2 Январь 2017 г.
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Газпром установил рекорд поставок газа по «Северному потоку»
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Газпром 1 января поставил по газопроводу «Северный поток» рекордный объем газа – 160,75 млн кубометров в сутки, в пересчете на год это больше проектных объемов газопровода, что наглядно демонстрирует востребованность северного коридора поставок российского газа и актуальность строительства «Северного потока – 2», отметили в пресс-службе холдинга.
vz 16:18:00 CET
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