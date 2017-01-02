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2 Январь 2017 г.

Газпром установил рекорд поставок газа по «Северному потоку»

Газпром 1 января поставил по газопроводу «Северный поток» рекордный объем газа – 160,75 млн кубометров в сутки, в пересчете на год это больше проектных объемов газопровода, что наглядно демонстрирует востребованность северного коридора поставок российского газа и актуальность строительства «Северного потока – 2», отметили в пресс-службе холдинга.

vz 16:18:00 CET

«Газпром» установил рекорд поставок газа в Европу по «Северному потоку»

rbc 18:09:00 CET

«Газпром» поставил по «Северному потоку» рекордный объем газа

izvestia-ru 17:11:00 CET

РФ установила рекорд поставок по Северному потоку

belaruspartisan 20:04:00 CET

«Газпром» прокачал рекордный суточный объем газа по «Северному потоку»

lenta 17:56:00 CET

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