Газпром 1 января поставил по газопроводу «Северный поток» рекордный объем газа – 160,75 млн кубометров в сутки, в пересчете на год это больше проектных объемов газопровода, что наглядно демонстрирует востребованность северного коридора поставок российского газа и актуальность строительства «Северного потока – 2», отметили в пресс-службе холдинга. vz 16:18:00 CET