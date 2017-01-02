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2 Январь 2017 г.

10:30 Полиция Турции подозревает в совершении теракта выходца из Средней Азии

Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой Исламское государство. Об этом сообщает Haberler.com. Напомним, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина ворвался в клуб и расстрелял празднующую толпу.

rosbalt 9:32:00 CET

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле Международная панорама 2 января, 11:31

itartass_ru 9:39:00 CET

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

polit 11:03:00 CET

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

azh 11:52:00 CET

ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле

kommersant 9:27:00 CET

ИГ* взяло на себя ответственность за бойню в ночном клубе в Стамбуле

kp 9:53:00 CET

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

gazeta-ru 9:32:00 CET

Задержаны восемь человек по подозрению в теракте в Стамбуле

zavtra 20:03:00 CET

ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле

fedpress 11:18:00 CET

Стало известно имя погибшей в Стамбуле россиянки

polit 16:22:00 CET

Стало известно имя погибшей во время теракта в Стамбуле россиянки

rg 15:54:00 CET

Посольство назвало имя погибшей в Стамбуле россиянки

vz 16:48:00 CET

Стало известно имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

kommersant 15:37:00 CET

В результате теракта в Стамбуле в ночь на 1 января погибла гражданка России

km 7:47:00 CET

СМИ сообщили о возможном гражданстве подозреваемого в теракте в Стамбуле

rbc 9:02:00 CET

02.01.2017 10:33 : Нападение на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии

echomsk 8:38:00 CET

Названо имя погибшей в Стамбуле россиянки

fontanka 16:07:00 CET

Стало известно имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

ntv 16:34:00 CET

Опубликовано новое фото подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле

life 14:49:00 CET

ИГ взяла ответственность за нападение на клуб в Стамбуле

nv-online 10:49:00 CET

02.01.2017 13:02 : Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на клуб в Стамбуле

echomsk 11:54:00 CET

Полиция заподозрила в совершении теракта в Стамбуле выходца из Средней Азии

lenta 8:34:00 CET

В полиции рассказали о подозреваемом в теракте в Стамбуле

day 8:31:00 CET

В связи с терактом в Стамбуле разыскивают жителя Узбекистана или Кыргызстана

gazetaby 11:08:00 CET

Полиция назвала подозреваемого в теракте в Стамбуле

izvestia-ru 8:03:00 CET

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