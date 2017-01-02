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2 Январь 2017 г.
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10:30 Полиция Турции подозревает в совершении теракта выходца из Средней Азии
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Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой Исламское государство. Об этом сообщает Haberler.com. Напомним, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина ворвался в клуб и расстрелял празднующую толпу.
rosbalt 9:32:00 CET
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