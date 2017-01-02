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2 Январь 2017 г.
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15:31 ДТП с грузовиком в Таиланде унесло 25 жизней
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В Таиланде в ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса погибли по меньше мере 25 человек. По сообщениям местных СМИ, авария произошла в восточной части Таиланда примерно в 14 часов по местному времени. Пассажирский пикап, полный пассажиров, двигался из Чантабури в Бангкок. Оба транспортных средства загорелись сразу после столкновения.
rosbalt 13:34:00 CET
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