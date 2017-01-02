В Турции правоохранительные органы задержали восемь человек, которые могут быть причастны к атаке на ночной клуб в Стамбуле, в результате которой погибли 39 человек. Турецкая полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе в одном из центральных районов.... rbc 18:39:00 CET