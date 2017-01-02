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2 Январь 2017 г.

В Турции задержали восемь подозреваемых в причастности к теракту в клубе

В Турции правоохранительные органы задержали восемь человек, которые могут быть причастны к атаке на ночной клуб в Стамбуле, в результате которой погибли 39 человек. Турецкая полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе в одном из центральных районов....

rbc 18:39:00 CET

По подозрению в причастности к стамбульскому теракту задержаны восемь человек

lenta 15:30:00 CET

Задержаны восемь подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

riw 13:59:00 CET

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