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2 Январь 2017 г.
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Премьер-министра Израиля допросят из-за подозрений в коррупции
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Полиция Израиля допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней в связи с подозрениями в том, что он и его семья получали от бизнесменов подарки и другие блага, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей, По данным издания, у полиции имеются показания свидетелей как в самом Израиле, так и других странах.
rbc 6:31:00 CET
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