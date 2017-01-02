Main Menu

News language and date

Analysis over time

2 Январь 2017 г.

Премьер-министра Израиля допросят из-за подозрений в коррупции

Полиция Израиля допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней в связи с подозрениями в том, что он и его семья получали от бизнесменов подарки и другие блага, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей, По данным издания, у полиции имеются показания свидетелей как в самом Израиле, так и других странах.

rbc 6:31:00 CET

Премьер-министр Израиля Нетаньяху отверг обвинения в коррупции

svobodanews 19:16:00 CET

Полиция допросит Нетаньяху по обвинению в коррупции 02.01.2017

deutschewelle-ru 12:39:00 CET

22:38 Полиция приехала в резиденцию премьера Израиля Нетаньяху для допроса

rosbalt 20:40:00 CET

02.01.2017 14:07 : Сегодня вечером в Иерусалиме должен состояться допрос премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху

echomsk 12:58:00 CET

В Иерусалиме следователи проводят допрос премьера Нетаньяху

svobodanews 20:19:00 CET

02.01.2017 08:46 : Полиция Израиля в течение ближайших дней допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху

echomsk 7:30:00 CET

01:06 Допрос израильского премьера Нетаньяху продолжался три часа

rosbalt 23:42:00 CET

Подаренный костюм и отдых сына стал поводом для допроса премьер-министра Израиля

gazetaby 11:08:00 CET

СМИ: премьер-министра Израиля допросят в связи с подозрениями в коррупции

nv-online 6:47:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Benjamin Netanyahu (9)

Ronald Lauder (1)

Рон Лаудер (3)

Авихай Мандельблит (1)

Борис Ентин (1)

Авихаем Мандельблитом (1)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (2)

Echo of Moscow (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.