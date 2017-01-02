Полиция Израиля допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней в связи с подозрениями в том, что он и его семья получали от бизнесменов подарки и другие блага, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей, По данным издания, у полиции имеются показания свидетелей как в самом Израиле, так и других странах. rbc 6:31:00 CET