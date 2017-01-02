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2 Январь 2017 г.

В МВД Казахстана назвали вероятную причину обрушения многоэтажного дома

Обрушение многоэтажного жилого дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана могло произойти из-за взрыва отопительного котла. Об этом сообщили РИА Новости по телефону горячей линии, открытой МВД в связи с чрезвычайной ситуацией. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла.

rbc 6:31:00 CET

МВД Казахстана назвало возможную причину обрушения жилого дома

izvestia-ru 7:02:00 CET

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