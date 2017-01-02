Обрушение многоэтажного жилого дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана могло произойти из-за взрыва отопительного котла. Об этом сообщили РИА Новости по телефону горячей линии, открытой МВД в связи с чрезвычайной ситуацией. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла. rbc 6:31:00 CET