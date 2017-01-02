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2 Январь 2017 г.
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В МВД Казахстана назвали вероятную причину обрушения многоэтажного дома
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Обрушение многоэтажного жилого дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана могло произойти из-за взрыва отопительного котла. Об этом сообщили РИА Новости по телефону горячей линии, открытой МВД в связи с чрезвычайной ситуацией. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла.
rbc 6:31:00 CET
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