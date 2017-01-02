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2 Январь 2017 г.

На участке оранжевой ветки московского метро на 2 дня ограничат движение

Движение поездов на участке Медведково — Бабушкинская Калужско-Рижской линии московского метрополитена ограничат 4 и 5 января из-за ремонтных работ. При этом движение поездов между Медведково и Бабушкинской будет организовано в челночном режиме (поезда будут ходить только по одному пути с 10-минутными интервалами).

ntv 22:50:00 CET

На участке оранжевой линии московского метро на два дня ограничат движение поездов

kp 19:10:00 CET

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