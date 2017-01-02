Движение поездов на участке Медведково — Бабушкинская Калужско-Рижской линии московского метрополитена ограничат 4 и 5 января из-за ремонтных работ. При этом движение поездов между Медведково и Бабушкинской будет организовано в челночном режиме (поезда будут ходить только по одному пути с 10-минутными интервалами). ntv 22:50:00 CET