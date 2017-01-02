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2 Январь 2017 г.
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В Новый год для Романа Абрамовича пел Пол Маккартни
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Бывший участник The Beatles Пол Маккартни принял участие в новогодней вечеринке, которую устроил российский миллиардер Роман Абрамович. Мероприятие прошло на французском острове Сен-Барт, сообщает Маккартни появился на сцене во время выступления группы The Killers и исполнил вместе с ними одну из известных битловских композиций "Helter Skelter".
newsru 14:30:00 CET
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