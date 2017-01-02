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2 Январь 2017 г.

В Новый год для Романа Абрамовича пел Пол Маккартни

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни принял участие в новогодней вечеринке, которую устроил российский миллиардер Роман Абрамович. Мероприятие прошло на французском острове Сен-Барт, сообщает Маккартни появился на сцене во время выступления группы The Killers и исполнил вместе с ними одну из известных битловских композиций "Helter Skelter".

newsru 14:30:00 CET

Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке у Абрамовича

charter97 13:37:00 CET

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