Посольство РФ в Турции назвало имя россиянки, погибшей в результате теракта, который был совершен в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina. Ее зовут Нурана Гасанова. «Наши самые глубокие соболезнования родным и близким», — в посольстве. По подозрению в причастности к нападению на увеселительное заведение задержаны восемь человек. lenta 16:18:00 CET