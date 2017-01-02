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2 Январь 2017 г.
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Названо имя погибшей при нападении на стамбульский ночной клуб россиянки
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Посольство РФ в Турции назвало имя россиянки, погибшей в результате теракта, который был совершен в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina. Ее зовут Нурана Гасанова. «Наши самые глубокие соболезнования родным и близким», — в посольстве. По подозрению в причастности к нападению на увеселительное заведение задержаны восемь человек.
lenta 16:18:00 CET
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