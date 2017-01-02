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2 Январь 2017 г.
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В аэропорту Антальи началась паника из-за кричавшего о бомбе сирийца
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В понедельник, 2 января, в аэропорту Антальи сириец устроил панику: люди начали нервничать после того, как при прохождении досмотра один из пассажиров заявил, что у него есть бомба. Так, перед проходом через рамки металлоискателя молодой человек 25-30 лет закричал «Аллах Акбар» и пригрозил привести....
kp 11:24:00 CET
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