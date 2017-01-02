В понедельник, 2 января, в аэропорту Антальи сириец устроил панику: люди начали нервничать после того, как при прохождении досмотра один из пассажиров заявил, что у него есть бомба. Так, перед проходом через рамки металлоискателя молодой человек 25-30 лет закричал «Аллах Акбар» и пригрозил привести.... kp 11:24:00 CET