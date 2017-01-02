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2 Январь 2017 г.

Аксенов: шествия в честь Бандеры – всемирный позор Украины

Факельное шествие, состоявшееся в Киеве по случаю дня рождения Бандеры, прокомментировал руководитель Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, подобные «недобрые традиции» разрушают украинскую государственность и уничтожают «международный имидж этой страны». Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

izvestia-ru 13:07:00 CET

Аксенов: украинских нацистов ждет новый Нюрнберг

vesti 9:50:00 CET

Празднование дня рождения Бандеры назвали фактором разрушения Украины

lenta 8:34:00 CET

Аксенов: Бандеровщина - всемирный позор Украины

rg 12:08:00 CET

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