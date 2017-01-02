Факельное шествие, состоявшееся в Киеве по случаю дня рождения Бандеры, прокомментировал руководитель Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, подобные «недобрые традиции» разрушают украинскую государственность и уничтожают «международный имидж этой страны». Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook. izvestia-ru 13:07:00 CET