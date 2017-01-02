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2 Январь 2017 г.
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Аксенов: шествия в честь Бандеры – всемирный позор Украины
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Факельное шествие, состоявшееся в Киеве по случаю дня рождения Бандеры, прокомментировал руководитель Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, подобные «недобрые традиции» разрушают украинскую государственность и уничтожают «международный имидж этой страны». Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.
izvestia-ru 13:07:00 CET
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