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2 Январь 2017 г.

Скончался маршал артиллерии Владимир Михалкин

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Участник Великой Отечественной войны, маршал артиллерии Владимир Михалкин скончался 1 января в возрасте 89 лет. Об этом сообщило Минобороны. "Прощание с маршалом артиллерии Михалкиным Владимиром Михайловичем состоится 4 января 2017 г. на Федеральном военно-мемориальном кладбище", - говорится в сообщении.

itartass_ru 10:25:00 CET

Маршал артиллерии Владимир Михалкин скончался в Москве

rg 10:37:00 CET

Скончался последний советский маршал Владимир Михалкин

vesti 10:36:00 CET

Скончался последний маршал артиллерии Владимир Михалкин

aif 10:37:00 CET

Скончался последний советский маршал артиллерии Владимир Михалкин

kp 10:53:00 CET

Умер маршал артиллерии Михалкин

lenta 9:20:00 CET

Маршала артиллерии Владимира Михалкина похоронят 4 января

rg 11:22:00 CET

Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Михалкина

rbc 14:05:00 CET

Скончался последний маршал артиллерии СССР

tatar-inform 11:42:00 CET

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