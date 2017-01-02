МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Участник Великой Отечественной войны, маршал артиллерии Владимир Михалкин скончался 1 января в возрасте 89 лет. Об этом сообщило Минобороны. "Прощание с маршалом артиллерии Михалкиным Владимиром Михайловичем состоится 4 января 2017 г. на Федеральном военно-мемориальном кладбище", - говорится в сообщении. itartass_ru 10:25:00 CET