Добыча природного газа в Украине в 2016 г., по оперативным данным, увеличилась на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. – до 20 млрд 29,9 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе в декабре-2016 добыча газа составила 1 млрд 749,9 млн куб. interfax-ua-ru 0:49:00 CET