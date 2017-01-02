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2 Январь 2017 г.

Украина в 2016г увеличила добычу газа на 0,7% – оперативные данные

Добыча природного газа в Украине в 2016 г., по оперативным данным, увеличилась на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. – до 20 млрд 29,9 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе в декабре-2016 добыча газа составила 1 млрд 749,9 млн куб.

interfax-ua-ru 0:49:00 CET

Россия обновила рекорд по добыче нефти в 2016 году

rbc 10:33:00 CET

В 2016 году Украина сократила импорт газа на треть

izvestia-ru 1:31:00 CET

Добыча газа в России за год выросла на 0,7%

interfax-ru 8:31:00 CET

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