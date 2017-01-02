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2 Январь 2017 г.

Жертвами обрушения многоэтажки в Казахстане стали девять человек

В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана в ночь на понедельник обрушился многоэтажный дом, погибли девять человек, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в оперативном штабе при акимате поселка Шахан. "9 человек погибли, двое находятся в больнице и еще двое под завалами....

interfax-ua-ru 7:16:00 CET

Из снежного плена на Алтае спасли девять человек

vz 15:18:00 CET

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