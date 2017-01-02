Жертвами обрушения многоэтажки в Казахстане стали девять человек В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана в ночь на понедельник обрушился многоэтажный дом, погибли девять человек, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в оперативном штабе при акимате поселка Шахан. "9 человек погибли, двое находятся в больнице и еще двое под завалами.... interfax-ua-ru 7:16:00 CET Из снежного плена на Алтае спасли девять человек vz 15:18:00 CET

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