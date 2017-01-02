АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-под завалов обрушенного дома в поселке Шахан города Шахтинск извлекли тела 9 погибших, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов. На данный момент из-под завалов извлечены тела 9 погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, из них двое - дети 2016 года рождения, один - 2010 г. inform 4:10:00 CET