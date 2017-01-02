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2 Январь 2017 г.

Из-под завалов обрушенного дома в Шахтинске извлекли тела 9 погибших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-под завалов обрушенного дома в поселке Шахан города Шахтинск извлекли тела 9 погибших, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов. На данный момент из-под завалов извлечены тела 9 погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, из них двое - дети 2016 года рождения, один - 2010 г.

inform 4:10:00 CET

Министр информации РК выразил соболезнования родственникам погибших в Шахане

kazpravda 9:03:00 CET

В связи с трагедией в Шахане объявлена ЧС местного масштаба

inform 13:08:00 CET

9 погибших обнаружены под завалами дома в Карагандинской области Спасен один человек.

kazpravda 4:57:00 CET

Мужчина найден живым под завалами дома в Шахтинске

inform 4:10:00 CET

Открыта горячая линия по факту обрушения дома в поселке Шахан

inform 0:37:00 CET

На месте обрушения дома в Шахтинске работают 280 человек

inform 4:10:00 CET

Даурен Абаев выразил соболезнования в связи с ЧС в Шахане

inform 9:35:00 CET

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения дома в Шахане

inform 7:32:00 CET

В Казахстане из-под завалов жилого дома извлечены тела девяти человек

day 5:10:00 CET

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