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2 Январь 2017 г.
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После запуска АЭС электричество в Беларуси подорожает в 3 раза?
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Почему проект Белорусской атомной электростанции экономически нецелесообразен и его выгоднее остановить? Даже если не говорить об экологической опасности (особенно после повторного инцидента с перевозкой реактора) строительства АЭС на территории Беларуси, а коснуться лишь финансовой стороны, то вопросов к инициаторам стройки, меньше не становится.
gazetaby 8:35:00 CET
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