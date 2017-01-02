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2 Январь 2017 г.

После запуска АЭС электричество в Беларуси подорожает в 3 раза?

Почему проект Белорусской атомной электростанции экономически нецелесообразен и его выгоднее остановить? Даже если не говорить об экологической опасности (особенно после повторного инцидента с перевозкой реактора) строительства АЭС на территории Беларуси, а коснуться лишь финансовой стороны, то вопросов к инициаторам стройки, меньше не становится.

gazetaby 8:35:00 CET

После запуска БелАЭС электричество подорожает в три раза?

charter97 9:06:00 CET

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