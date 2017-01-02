Почему проект Белорусской атомной электростанции экономически нецелесообразен и его выгоднее остановить? Даже если не говорить об экологической опасности (особенно после повторного инцидента с перевозкой реактора) строительства АЭС на территории Беларуси, а коснуться лишь финансовой стороны, то вопросов к инициаторам стройки, меньше не становится. gazetaby 8:35:00 CET