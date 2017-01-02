В результате мятежа в бразильской тюрьме погибли около 60 человек Около 60 человек были убиты при подавлении восстания заключенных в бразильской тюрьме Анисио Жобим, приводит Globo сообщение секретаря местной службы безопасности Серхио Фонтеса. Учреждение расположено в 8 км от федеральной трассы BR 174, соединяющей города Манау и Боа-Вишта. Мятеж начался днем 1 января. fontanka 17:07:00 CET Мятеж в бразильской тюрьме: погибли 60 человек mignews 16:21:00 CET