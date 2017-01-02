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2 Январь 2017 г.
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В результате мятежа в бразильской тюрьме погибли около 60 человек
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Около 60 человек были убиты при подавлении восстания заключенных в бразильской тюрьме Анисио Жобим, приводит Globo сообщение секретаря местной службы безопасности Серхио Фонтеса. Учреждение расположено в 8 км от федеральной трассы BR 174, соединяющей города Манау и Боа-Вишта. Мятеж начался днем 1 января.
fontanka 17:07:00 CET
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