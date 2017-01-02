Инцидент произошел вечером 1 января в гостинице «Дружба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию республики. Как установлено, умерший — 45-летний майор российской военной базы в Армении Виктор Емельянов. Он был временно прописан в этой гостинице. По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. echomsk 15:09:00 CET