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2 Январь 2017 г.
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02.01.2017 16:30 : В гостинице в центре Еревана обнаружено тело российского военного
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Инцидент произошел вечером 1 января в гостинице «Дружба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию республики. Как установлено, умерший — 45-летний майор российской военной базы в Армении Виктор Емельянов. Он был временно прописан в этой гостинице. По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза.
echomsk 15:09:00 CET
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