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2 Январь 2017 г.
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Васю Обломова удивили новые конфеты «Коммунарки»
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2.01.2017, 17:30 Минская фабрика выпустила конфеты с двусмысленным текстом о выпускницах. Минская кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты со странным текстом о школьницах на упаковке. Фотографию пачки конфет под названием «Заодно» опубликовал в своем в Твиттере известный российский исполнитель Вася Обломов.
charter97 15:38:00 CET
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