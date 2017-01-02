2.01.2017, 17:30 Минская фабрика выпустила конфеты с двусмысленным текстом о выпускницах. Минская кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты со странным текстом о школьницах на упаковке. Фотографию пачки конфет под названием «Заодно» опубликовал в своем в Твиттере известный российский исполнитель Вася Обломов. charter97 15:38:00 CET