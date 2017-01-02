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2 Январь 2017 г.

Васю Обломова удивили новые конфеты «Коммунарки»

2.01.2017, 17:30 Минская фабрика выпустила конфеты с двусмысленным текстом о выпускницах. Минская кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты со странным текстом о школьницах на упаковке. Фотографию пачки конфет под названием «Заодно» опубликовал в своем в Твиттере известный российский исполнитель Вася Обломов.

charter97 15:38:00 CET

Минская фабрика выпустила конфеты с текстом о сексуальных школьницах

belaruspartisan 15:52:00 CET

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