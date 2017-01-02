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2 Январь 2017 г.
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Полузащитник из Ганы будет биться за честь брестского "Динамо"
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Ганский полузащитник Салив Бабаво пополнил состав брестского "Динамо". 17-летний футболист стал четвертым новичком брестчан в зимнее трансферное окно. Соглашение со спортсменом рассчитано на три года. Салив Бабаво родился 3 марта 1999 года. В прошедшем сезоне выступал в составе команды высшей....
belaruspartisan 19:01:00 CET
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