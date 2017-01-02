Ганский полузащитник Салив Бабаво пополнил состав брестского "Динамо". 17-летний футболист стал четвертым новичком брестчан в зимнее трансферное окно. Соглашение со спортсменом рассчитано на три года. Салив Бабаво родился 3 марта 1999 года. В прошедшем сезоне выступал в составе команды высшей.... belaruspartisan 19:01:00 CET