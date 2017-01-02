Тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли в одной из гостиниц в Ереване, сообщил РИА Новости представитель полиции республики. "Первого января в 19.00 (18.00 мск) в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы "Дружба" был обнаружен труп Виктора Е. azh 16:27:00 CET