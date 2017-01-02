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2 Январь 2017 г.

В гостинице в Ереване обнаружили тело российского военного

Тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли в одной из гостиниц в Ереване, сообщил РИА Новости представитель полиции республики. "Первого января в 19.00 (18.00 мск) в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы "Дружба" был обнаружен труп Виктора Е.

azh 16:27:00 CET

14:02 Майор российской армии найден мертвым в Ереване corner

fedpress 12:18:00 CET

В Ереване найдено тело майора российской военной базы

polit 14:51:00 CET

В Ереване в гостинице нашли тело российского военного

rbc 13:05:00 CET

Названа возможная причина смерти российского офицера в Ереване

fontanka 14:36:00 CET

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