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2 Январь 2017 г.
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В гостинице в Ереване обнаружили тело российского военного
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Тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли в одной из гостиниц в Ереване, сообщил РИА Новости представитель полиции республики. "Первого января в 19.00 (18.00 мск) в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы "Дружба" был обнаружен труп Виктора Е.
azh 16:27:00 CET
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