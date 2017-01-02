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2 Январь 2017 г.

В Киеве рассказали, когда планируют вернуть контроль над всем Донбассом

2 января в 14:59. Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года, считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания " "Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что....

azh 11:52:00 CET

Киев намерен вернуть контроль над Донбассом в 2018 году

kommersant 16:07:00 CET

15:09 Киев планирует вернуть Донбасс в состав Украины в течение года corner

fedpress 13:19:00 CET

В Киеве озвучили сроки "возвращения" Донбасса

ntv 11:27:00 CET

Геннадий Тука заявил, что Украина вернёт Донбасс за год

life 11:06:00 CET

Георгий Тука заявил, что Украина вернёт Донбасс за год

life 12:43:00 CET

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