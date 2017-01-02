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2 Январь 2017 г.
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В Киеве рассказали, когда планируют вернуть контроль над всем Донбассом
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2 января в 14:59. Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года, считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания " "Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что....
azh 11:52:00 CET
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