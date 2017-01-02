2 января в 14:59. Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года, считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания " "Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что.... azh 11:52:00 CET