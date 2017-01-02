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2 Январь 2017 г.

В Дании арестована дочь главного фигуранта коррупционного скандала в Корее

Дочь Цой Сун Силь — главной фигурантки коррупционного скандала, который привел к импичменту президента страны, арестована полицией Дании, со ссылкой на полицию сообщило агентство Как сообщает агентство, полиция Дании известила южнокорейские правоохранительные органы о том, что Чон Ю Ра – дочь Цой....

azh 8:51:00 CET

В Дании задержана наездница из Южной Кореи, связанная с коррупционным скандалом 02.01.2017 Власти Южной Кореи добиваются экстрадиции Чун Ю Ра - дочери находящейся под судом близкой подруги президента страны Пак Кын Хе, в отношении которой начат процесс импичмента.

deutschewelle-ru 5:22:00 CET

15:49 Дочь фигурантки коррупционного скандала в Южной Корее будут судить за незаконное пребывание в стране corner

fedpress 14:20:00 CET

В Дании арестована дочь подруги президента Южной Кореи

svobodanews 9:48:00 CET

В Дании арестована дочь подруги президента Южной Кореи

kp 5:20:00 CET

Датская полиция задержала дочь подруги президента Южной Кореи

life 4:36:00 CET

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