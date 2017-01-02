Дочь Цой Сун Силь — главной фигурантки коррупционного скандала, который привел к импичменту президента страны, арестована полицией Дании, со ссылкой на полицию сообщило агентство Как сообщает агентство, полиция Дании известила южнокорейские правоохранительные органы о том, что Чон Ю Ра – дочь Цой.... azh 8:51:00 CET