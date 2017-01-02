|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
2 Январь 2017 г.
|
|
В Дании арестована дочь главного фигуранта коррупционного скандала в Корее
|
Дочь Цой Сун Силь — главной фигурантки коррупционного скандала, который привел к импичменту президента страны, арестована полицией Дании, со ссылкой на полицию сообщило агентство Как сообщает агентство, полиция Дании известила южнокорейские правоохранительные органы о том, что Чон Ю Ра – дочь Цой....
azh 8:51:00 CET
|
|
|