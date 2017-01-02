Москва, 2 января - АиФ-Москва. АиФ Взрыв на магистральном газопроводе прогремел в Баку. По данным МЧС Азербайджана, инцидент произошел около 7.00 по местному времени на одном из газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. Возникший пожар был локализован. Тушение огня продолжается. На месте происшествия работают подразделения МЧС. aif 7:32:00 CET