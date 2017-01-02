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2 Январь 2017 г.

На газопроводе в Баку произошел новый взрыв

Москва, 2 января - АиФ-Москва. АиФ Взрыв на магистральном газопроводе прогремел в Баку. По данным МЧС Азербайджана, инцидент произошел около 7.00 по местному времени на одном из газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. Возникший пожар был локализован. Тушение огня продолжается. На месте происшествия работают подразделения МЧС.

aif 7:32:00 CET

В Баку второй раз за неделю взорвался газопровод

nakanune 7:29:00 CET

В пригороде Баку произошел взрыв на газопроводе

itartass_ru 9:03:00 CET

На газопроводе в Баку прогремел второй взрыв за 5 дней

life 7:23:00 CET

На газопроводе в Баку произошел взрыв

kommersant 7:55:00 CET

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