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2 Январь 2017 г.

Умер известный футболист и тренер Виктор Царев

2 января, на 86-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории Динамо - Виктор Царев, - отмечается в сообщении. Царев с 1955 по 1966 провел за московское динамо 298 матчей, а позже 189 матчей в качестве тренера. В составе сборной СССР Царев стал победителем первого в истории чемпионата Европы, проходившего во Франции в 1960 году.

aif 13:48:00 CET

Чемпион Европы по футболу Виктор Царев скончался на 86-м году жизни

itartass_ru 9:29:00 CET

Умер чемпион Европы по футболу Виктор Царев

vedomosti 11:10:00 CET

Умер советский футболист, чемпион СССР Виктор Царев

svobodanews 17:11:00 CET

02.01.2017 14:09 : Знаменитый защитник московского «Динамо» Виктор Царев скончался в Москве на 86-м году жизни

echomsk 12:58:00 CET

Умер советский футболист и тренер Виктор Царев

kommersant 9:58:00 CET

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