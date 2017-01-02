2 января, на 86-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории Динамо - Виктор Царев, - отмечается в сообщении. Царев с 1955 по 1966 провел за московское динамо 298 матчей, а позже 189 матчей в качестве тренера. В составе сборной СССР Царев стал победителем первого в истории чемпионата Европы, проходившего во Франции в 1960 году. aif 13:48:00 CET