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2 Январь 2017 г.
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Умер известный футболист и тренер Виктор Царев
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2 января, на 86-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории Динамо - Виктор Царев, - отмечается в сообщении. Царев с 1955 по 1966 провел за московское динамо 298 матчей, а позже 189 матчей в качестве тренера. В составе сборной СССР Царев стал победителем первого в истории чемпионата Европы, проходившего во Франции в 1960 году.
aif 13:48:00 CET
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