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1 Январь 2017 г.

Гройсман рассказал, как заработал свои миллионы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал главным источником своей прибыли доходы от аренды недвижимости, которую он приобрел, занимаясь предпринимательской деятельностью. Об этом премьер сообщил в интервью Еспресо, передает УНИАН. По его словам, по итогам 2016 года он задекларирует более 4 млн грн такого дохода.

telegraf-by 17:33:00 CET

Гройсман рассказал, как заработал свои миллионы

korrespondent 17:43:00 CET

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