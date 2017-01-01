Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал главным источником своей прибыли доходы от аренды недвижимости, которую он приобрел, занимаясь предпринимательской деятельностью. Об этом премьер сообщил в интервью Еспресо, передает УНИАН. По его словам, по итогам 2016 года он задекларирует более 4 млн грн такого дохода. telegraf-by 17:33:00 CET