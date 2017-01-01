|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
1 Январь 2017 г.
|
|
20:29 В Италии полицейский подорвался на самодельной бомбе, предназначенной неофашистам
|
Во Флоренции утро первого после Нового года дня оказалось довольно тревожным произошел взрыв. По данным Reuters, самодельная бомба с таймером сработала напротив книжного магазина, принадлежащего неофашистской группировке. Взрывом был ранен полицейский, который прибыл на ее обезвреживание. В госпитале ему ампутировали левую руку.
rosbalt 19:02:00 CET
|
|
|
|