Во Флоренции утро первого после Нового года дня оказалось довольно тревожным произошел взрыв. По данным Reuters, самодельная бомба с таймером сработала напротив книжного магазина, принадлежащего неофашистской группировке. Взрывом был ранен полицейский, который прибыл на ее обезвреживание. В госпитале ему ампутировали левую руку. rosbalt 19:02:00 CET