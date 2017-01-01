Main Menu

News language and date

Analysis over time

1 Январь 2017 г.

20:29 В Италии полицейский подорвался на самодельной бомбе, предназначенной неофашистам

Во Флоренции утро первого после Нового года дня оказалось довольно тревожным произошел взрыв. По данным Reuters, самодельная бомба с таймером сработала напротив книжного магазина, принадлежащего неофашистской группировке. Взрывом был ранен полицейский, который прибыл на ее обезвреживание. В госпитале ему ампутировали левую руку.

rosbalt 19:02:00 CET

Взрыв во Флоренции: ранен полицейский

vesti 12:13:00 CET

Во Флоренции при взрыве бомбы пострадал полицейский

kommersant 14:40:00 CET

При взрыве самодельной бомбы во Флоренции пострадал полицейский

rg 13:11:00 CET

Во Флоренции произошел взрыв, пострадал один полицейский

kp 14:01:00 CET

В Италии полицейский пострадал в результате взрыва самодельной бомбы

rbc 14:13:00 CET

В Италии полицейский пострадал при взрыве самодельной бомбы

izvestia-ru 19:26:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Джанлукой Ианноне (1)

Эзры Паунда (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.